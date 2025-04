Trump e il terzo mandato il ‘sogno impossibile’ | Io e Obama alle elezioni

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –“Io contro Barack? Sarebbe fantastico”. Donaldpuò davvero rimanere presidente degli Stati Uniti con il? Il 78enne leader periodicamente accenna all’ipotesi. Nello Studio Ovale, il presidente sfrutta l’assist di un cronista. Se la terza candidatura venisse in qualche modo autorizzata, i democratici potrebbero riproporre Barack, già due volte presidente. “Mi piacerebbe, sarebbe ottimo”, dice, che ripropone per il resto la linea consueta: prudenza, senza escludere categoricamente l’ipotesi. “La gente mi chiede di candidarmi, dicono ci sia un modo per farlo, non lo so. Ho quasi 4 anni davanti a me, abbiamo fatto un ottimo lavoro nei primi 100 giorni. Faremo presto grandi annunci, è davvero la rinascita di un paese”, dice. Nell’ultima intervista concessa a Nbcnews nel weekend,ha fatto una precisazione: non è uno scherzo, ha detto facendo riferimento in modo sibillino ai modi in cui potrebbe aggirare il 22esimo emendamento della Costituzione, ratificato nel 1951, che prevede che “nessuno potrà essere eletto presidente più di due volte”.