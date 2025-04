Liberoquotidiano.it - Trump: “Condanna Le Pen è un grosso problema. Hanno fatto lo stesso con me”

(Agenzia Vista) Usa, 01 aprile 2025 Ladi Marine Le Pen è un, molte persone erano convinte che non sarebbe statata per nulla. Le è stato vietato di candidarsi per cinque anni, ed è la candidata principale. Sembra molto simile a quello che è accaduto a me in questo Paese". Così Donaldnello studio Ovale della Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev