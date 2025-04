Perugiatoday.it - Truffa del falso incidente stradale, arrestato dalla Polizia mentre cerca di derubare una coppia di anziani

Leggi su Perugiatoday.it

Ladi Stato di Perugia haun italiano per tentataai danni di unadiperugini. L'uomo ha telefonato allapresentandosi come un carabinieri e avvertendo gliche il figlio aveva provocato une servivano i soldi per evitare ulteriori.