Truffa dei permessi di soggiorno: clochard come finti padri, sgominata una banda criminale a Roma

Sono tre le persone arrestate nella cornice di una indagine condotta dagli investigatori del commissariato Viminale, con il coordinamento della procura di, su un giro di false paternità per favoriredi. Altre quattro persone sottoposte a perquisizione domiciliare e personale.Le mamme straniere restavano in Italia grazie aiLa traccia seguita dagli investigatori è stata quella di false attestazioni prodotte da cittadini italiani coinvolti nel riconoscimento fittizio di vincoli di paternità a beneficio di minori nati da donne in condizioni di marginalità. La regia del disegno criminoso era da ricondursi a un uomo di origine sinti, con base nel campo nomadi della zona dell’Arco di Travertino, che adescava i cittadini italiani, spesso prospettando e concedendo, in cambio, utilità anche di basso cabotaggio.