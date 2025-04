Anteprima24.it - Trovato con oltre 500 dosi di cocaina: pusher 27enne arrestato

Tempo di lettura: 2 minutiUndi Mondragone,nel pomeriggio di ieri dai carabinieri, dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, con precedenti per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, nonché già segnalato dai militari dell’Arma all’autorità competente quale assuntore di sostanze stupefacenti, questa volta è statoin possesso diutile al confezionamento di500, alcunedi hashish e due bilancini elettronici di precisione. Quando nel pomeriggio di ieri è stato intercettato dai carabinieri della Stazione di Mondragone in via Duca degli Abruzzi di quel centro, si stava appartando con atteggiamento sospetto in un angolo buio, in attesa del sopraggiungere di alcuni giovani provenienti dalla vicina Piazza Sant’Angelo.