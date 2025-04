Gamberorosso.it - "Troppo allarmismo, i Campi Flegrei sono sicuri". Migliaia di disdette e ristoranti vuoti, la paura spegne il turismo

È stata di magnitudo 4.6 la scossa più forte che si è avvertita neilo scorso 13 marzo, ma sia prima che dopo la terra lì non ha mai smesso di tremare. Una reclame non delle migliori per il, con Pozzuoli e la caldera deiche già l’anno scorso erano entrate nella “black list” del Foreign & Commonwealth Office del Regno Unito. “Prestare attenzione viste le intense attività di bradisismo”, questo in buona sostanza avevano raccomandato, eppure quelle avvertenze sembravano non aver sortito effetti sull’economia locale. Sembrava, appunto.Sos dei ristoratori deie PozzuoliOra l’sos arriva come un boato dopo che la terra ha tremato così tanto e per così tante volte che l’urlo d’aiuto dei ristoratori inizia a rimbombare nelle loro sale ormai semivuote.