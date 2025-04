Ilfattoquotidiano.it - “Troppe brutte canzoni in giro e c’è gente che non sa cantare. I trapper buttino via l’autotune per abbracciare un vocabolario”: Elio e le Storie Tese alla carica

die letorna sul tema del. L’artista non le manda certo a dire e se prima ha detto “la mia umiliazione massima è stata ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo cantata con. Ma di cosa stiamo parlando?”, poi ha rincarato la dose in un secondo passaggio a Today, “Sono convinto che idebbano buttare viaun, e magari addirittura tornare anche a scuola”, ha affermato.analizzando il panorama musicale attuale dellaritiene trovare “poche cose interessanti in questo genere di proposta. Anche se hanno successo in cinque minuti. Mentre per fare quello che abbiamo fatto noi per tutta la vita servono mesi e mesi di lavoro, tante idee e una competenza tecnica non da poco. E a realizzare un disco ci mettiamo anni”.