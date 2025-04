Zonawrestling.net - Triple H: “Netflix non ha alcun potere creativo sul prodotto”

Leggi su Zonawrestling.net

è la nuova casa della WWE da questo Gennaio.Soltanto negli Stati Uniti, Raw è un’esclusiva, mentre in molti altri paesi del mondo anche SmackDown, NXT e i PLE sono trasmessi solo su di essa.Ma quanto contaa livellosulche viene trasmesso? A darci la risposta è proprio il CCO della WWE Paul “H” Levesque.distribuisce e basta Parlando a BBC Newsbeat Levesque ha esplicitamente affermato che: “Noi creiamo le superstars, noi creiamo le storyline, noi facciamo tutto ciò che il mondo guarda.”L’unica cosa che decideè la durata. SempreH continua indicando di cosa si occupano i membri di: “Quanto deve durare lo show, quando andare fuori onda e quando ritornare in onda.” Queste sono le sue parole finali in merito a cosa decide:“Per quanto riguarda il contenuto degli show.