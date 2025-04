Dayitalianews.com - Trieste, auto colpisce una moto e si schianta contro un edificio in viale Miramare

Questo pomeriggio, una Chevrolet Orlando grigio chiaro è andata arsiunin, all’altezza del civico 25, proprio di fronte al portone d’ingresso. L’incidente ha coinvolto una Chevrolet Orlando, guidata da un uomo del 1957, e unciclo Honda, condotto da un uomo del 1993.L’stava percorrendoin direzione della città quando, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso illlo del veicolo, invadendo la corsia opposta e colpendo ilciclo Honda, che proveniva dalla direzione della stazione. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all’ospedale Cattinara per accertamenti. Non è ancora chiaro se l’incidente sia stato causato da un malore del conducente dell’. L’urto è stato particolarmente violento, tanto da distruggere la parte anteriore del veicolo.