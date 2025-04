Tgcom24.mediaset.it - Trieste, anziana uccisa in casa: arrestata 58enne

, un'di 89 anni, Isabella Tregnaghi, è statain. La figlia ha scoperto il delitto tramite il sistema di videosorveglianza, vedendo un'estranea girare per l'appartamento e notando la madre a terra in una pozza di sangue. La vittima aveva la gola tagliata. L'assassina, una donna di 58 anni, è stataed è risultata una conoscente della vittima. Il delitto sembra essere legato a una questione economica, ma la dinamica esatta non è ancora chiara.