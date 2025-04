Lapresse.it - Trieste, anziana trovata morta in casa: 58enne confessa omicidio

Svolta nel caso dell’in. Hato oggi Erika Podmenich, 58 anni, fermata con l’accusa divolontario per la morte di Isabella Tregnaghi, la 89ennesenza vita ieri con un taglio alla gola nella sua abitazione in via delle Beccherie a.L’dopo una liteSecondo la versione della donna, al vaglio dei carabinieri che indagano sotto il coordinamento della procura triestina, l’sarebbe avvenuto al culmine di una lite nata, per motivi ancora non chiari, tra le due. Podmenich non risulta avere precedenti e lavora come impiegata per un’azienda sanitaria pubblica. Le indagini dovranno spiegare anche che tipo di rapporto ci fosse tra le due visto che laavrebbe avuto una tale confidenza da avere accesso all’abitazione della 89enne.