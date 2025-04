Inter-news.it - Trevisani: «Inter, ecco cosa non viene mai considerato a Inzaghi»

Nel corso della puntata su Cronache di Spogliatoio, Riccardoè tornato a parlare della vittoria dell’contro l’Udinese in Serie A. ASSENZE – Riccardo, nel corso della puntata, “Fontana di Trevi” su Cronache di Spogliatoio, ha parlato del percorso della Beneamata e dell’approccio del gruppo agli ultimi impegni affrontati in Serie A. Queste le sue parole: «Contro l’Udinese credo sia stato il primo tempo migliore dell’anno per l’. E va detto che non c’erano Bastoni, Barella, Dumfries e Lautaro Martinez. Mai considerata questa, perché si dice sempre che conta il risultato. Se tu levi 4 come loro a tutte le squadre, il primo tempo di-Udinese non esce mai, nemmeno se le frulli insieme. Udinese? Non credo sia una squadra smessa, sono gli stessi che poi nel secondo tempo hanno messo in difficoltà i nerazzurri».