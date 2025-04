Forlitoday.it - Tredozio, quasi 600mila euro per ampliare la casa di riposo: i fondi dalle donazioni raccolte da Confindustria e sindacati

Leggi su Forlitoday.it

, per la precisione 590mila, per l’ampliamento delladi. E' la somma destinata ae raccolta grazie all'iniziativa die da Cgil, Cisl e Uil all'indomani dell'alluvione di maggio 2023. La somma sarà investita per la costruzione di una nuova.