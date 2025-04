Amica.it - Tredici Pietro (oltre papà Gianni Morandi): il nuovo album “Non guardare giù”

(askanews) – Spavaldo e sognatore, poeta e ribelle,esce con il suoNongiù,tracce in stili diversi, dalla trap all’acustico, dal rap old school fino a toccare il soul e il rock italiano.«Allora questo è unincoerente perché si chiama Nongiù e nongiù vuol dire per me non fermarti troppo a dare senso alle cose e a spiegarti troppo le cose, però allo stesso tempo nongiù, significa anche guarda cosa stiamo facendo a fregarcene così tanto delle cose».: “Il rap è specchio della società”Con sguardo lucido parla della realtà con tutte le contraddizioni che vive quotidianamente, racconta di una società di individui che non è più comunità. Il rap è lo specchio della società, dice perché racconta il mondo in cui viviamo.