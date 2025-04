Dilei.it - Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi: “Mi ero perso”

Leggi su Dilei.it

di, si racconta senza filtri in un’intervista e in un album che parla di un periodo difficile della sua vita, ma che nasconde anche riflessioni importanti sull’esistenza.Il disco si intitola Non guardare giù e arriva a distanza di ben tre anni dal suo ultimo lavoro. Terzodi, il rapper nei brani si confessa riguardo un momento complicato, segnato da “comportamenti autolesionistici, ovvero uso di sostanze”, come ha svelato lui stesso in un’intervista al Messaggero., le difficoltà deldiNel suo nuovo discosi racconta senza filtri, ripercorrendo anche il periodo complicato, segnato dall’uso di sostanze. “Non la cocaina, che in realtà non mi ha mai attratto, anche se la cito nel pezzo – ha precisato -.