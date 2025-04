Quotidiano.net - Tredici Pietro: “Canto anni complicati: manca il sogno collettivo”

Milano, 1° aprile 2025 – La sua più grande conquista? Essersi liberato di quella sindrome dell’impostore che, da ‘figlio di’, sentiva pesarli sulle spalle come un macigno. A 27Morandi, per il mondo del rap, se ne dice convinto raccontandosi tra le incertezze, i dubbi, le solitudini, del nuovo Non guardare giù, album con molte nausee e qualche verità, in uscita su tutte le piattaforme da venerdì prossimo. “Appartengo a un’altra epoca rispetto a quella mio padre Gi, ma credo che a legarci ci sia lo stesso un filo rosso: dover superare la diffidenza di quella gente che ieri bollava la sua musica come “leggera“ con lo stesso fastidio con cui oggi liquida la mia come “rap“. A lui il tempo ha dato ragione, vedremo cosa riserverà a me”. Nel discoraccogliefoto in movimento, a cui offrono il loro tocco pure Lil Busso, Psicologi e Irbis, scattate con la convinzione che, se vuoi rimanere in equilibrio sul filo di questi, non puoi guardare giù.