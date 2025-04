Lanazione.it - Travolto dal trattore. Morto a 16 anni, il corpo scoperto dal padre e i dubbi sulla dinamica

Montopoli (Pisa), 1 aprile 2025 – La notte è tremendamente fredda nella campagna tra Montopoli e Palaia. Il sangue si gela nelle vene guardando le torce dei carabinieri e dei vigili del fuoco che si muovono ad alcune centinaia di metri dalla strada Palaiese, in fondo ai campi e a ridosso del bosco. In quel terreno a due passi dal torrente Chiesina un ragazzo di 16schiacciato daldell’azienda agricola di famiglia. Lo stava guidando in una stradina sterrata, come pare avesse fatto altre volte, per fare un giro nelle terre di famiglia. Il ragazzo, stando a quanto siamo riusciti ad apprendere, non stava lavorando. Frequenta un istituto superiore della zona e ieri mattina era andato a scuola. Dopo pranzo, non si sa a che ora, ha messo in moto ile si è inoltrato nella campagna.