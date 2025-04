Secoloditalia.it - Trattative con gli Usa, fumata nera da Mosca: “Sono difficili e richiedono molto sforzo aggiuntivo”

Proseguono letra Russia e Stati Uniti, ma nessun buon presagio all’orizzonte. Ad ammetterlo è Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino: «La regolamentazione ucraina ècomplessa. Per questo continuiamo i nostri contatti con gli americani». Parole pesate al millimetro, pronunciate durante una conferenza stampa a. Nulla di più, nulla di meno: il gelo della diplomazia nel mezzo di una guerra che, dopo oltre tre anni, non conosce tregua.Accordi Russia-Usa: “Temi”I temi in agenda», ha ribadito Peskov, come a mettere le mani avanti, o forse a spingere Washington a dare qualcosa di più. Il Cremlino non lascia spazio a illusioni: la partita è aperta, ma i dettagliancora da definire.