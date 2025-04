Formiche.net - Trasporto aereo, sostenibilità e innovazione trainano la crescita di Enav

Il settore delcontinua a crescere in Italia, come dimostrato da, che ha chiuso il 2024 con risultati in, sostenuti dall’aumento del traffico e dalla consolidata presenza nel mercato non regolamentato. La società ha gestito oltre 2,2 milioni di voli nello spazioitaliano, con un incremento del 10,5% delle unità di servizio per il traffico di rotta e del 9,8% per il traffico di terminale.I ricavi consolidati hanno raggiunto 1,037 miliardi di euro, indel 3,7% rispetto al 2023, mentre quelli derivanti dalle attività non regolamentate sono aumentati del 14,4%, attestandosi a 49,3 milioni di euro. L’Ebitda si è attestato a 310,9 milioni di euro (+3,6%), con un margine del 30%. L’utile netto ha registrato un incremento dell’11,5%, raggiungendo i 125,7 milioni di euro.