Trasporta un divano lungo via Prenestina servendosi di un… monopattino Le divertenti immagini diventano virali

Roma e l’arte dell’impossibile: unviaggia suNella giungla urbana della Capitale, dove il traffico è un’istituzione e l’ingegno dei cittadini trova forme sempre più ardite, si è consumata l’ennesima scena surreale. Nel bel mezzo dell’ora di punta su via, in direzione periferia, tra clacson e colonne d’auto in coda, un uomo ha deciso di sfidare la logica e i codici della strada: ha caricato una due posti sopra unelettrico a noleggio.Il traffico si ferma, il video impazzaL’episodio, quasi cinematografico, è stato ripreso da un motociclista che, con tono tra l’ironico e l’incredulo, ha documentato la scena mentre procedeva lentamente tra le auto incolonnate: “Guarda questo su viaoh. te devo ripiglià guarda. cioè questo co unsta a portà un”.