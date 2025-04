Trasporta un divano con un monopattino in sharing, l'assurdo trasloco nel traffico di Roma - Il video

Leggi su Open.online

«Guarda questo su via Prenestina oh.», il commento del cameraman improvvisato tradisce lo stupore e l’assurdità della situazione. Di fronte a lui, in un blu che spicca contro il grigio dell’asfalto di via Prenestina ae la solita coda di macchine bloccate nel, c’è undue posti. Abbandonato per strada? Neanche per sogno, semplicemente caricato su unin. Alla guida un uomo, seduto comodo sui cuscini e con le mani sul volante, attende impassibile il verde come fosse dentro un’automobile. Un modo tanto pericoloso quanto innovativo dire un oggetto ingombrante, magari senza pagare un’azienda di traslochi o noleggiare un camioncino. Poco dopo, l’uomo sarebbe stato fermato e multato da una pattuglia della polizia locale di. E intanto ilè ormai diventato virale sui social.