Tramvia lavori per l’acquedotto in viale Matteotti e viale Gramsci | i provvedimenti

Firenze, 1 aprile 2025 - Doppio intervento perdelnell’ambito della realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Si tratta della realizzazione di nuove camerette delnecessarie per collegare la vecchia e la nuova tubazione inaltezza piazzale Donatello e inaltezza piazza Beccaria (in entrambi i casi sulla direttrice lato centro). Le lavorazioni sono organizzate in modo analogo: nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile la predisposizione del cantiere con restringimenti sulle due direttrici e poi a seguire l’avvio dell’intervento conpuntuali. Inil cantiere sarà allestito all’incrocio con piazzale Donatello (lato centro). Nella fase di predisposizione le operazioni per lo spostamento dello spartitraffico centrale saranno istituiti restringimenti di carreggiata su entrambe le direttrici del(dal numero civico 3 a piazzale Donatello) e in piazzale Donatello (da via degli Artisti verso piazza della Libertà).