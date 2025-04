Tvzap.it - Tragedia sul set, l’attore muore durante le riprese: come è successo

Un dramma sconvolgente ha colpito il set cinematografico di Toledo, dovee stuntman Carlos Suarez ha perso la vita in un tragico incidente.le, un volo in paracadute si è trasformato in un fatale errore nei pressi di La Villa de Don Fadrique, una località della provincia spagnola. Questo tragico evento ha scosso profondamente l’intera troupe e l’industria cinematografica.Leggi anche: Monica Setta: intervento d’urgenza a Roma, il racconto completoLeggi anche: Sport italiano in lutto: “Addio a uno dei più grandi di sempre”La sicurezza prima di tuttoLe case di produzione Mod Producciones e Atresmedia hanno immediatamente diffuso un comunicato ufficiale per chiarire la dinamica dell’accaduto e rassicurare il pubblico: “Le manovre si stanno svolgendo nel rispetto di rigorose misure di sicurezza”Nonostante le precauzioni adottate, l’incidente ha sollevato pesanti interrogativi sulle condizioni di sicurezza per gli stuntman e gli attori impegnati in scene estreme.