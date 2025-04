Dayitalianews.com - Tragedia in Spagna, si lancia da un pallone aerostatico e non si apre il paracadute: morto stuntman

Leggi su Dayitalianews.com

Vittima, il 52enne Carlos Suarez, attore, molto esperto di arrampicata e base jumping.Un attore edi 52 anni èquesta mattina, 1 aprile, nella località di Villa de Don Fadrique, nella provincia di Toledo in, durante le riprese di un film. Suarez si èto da uninsieme a un gruppo di altri 4 paracadutisti per girare una scena, ma il suonon si è aperto. La vittima, Carlos Suarez, è precipitata al suolo, ed èsul colpo. L’incidenteSuarez era un attore edi grande esperienza; l’incidente è avvenuto durante le riprese del film ‘La Fiera’, un lungometraggio la cui uscita era prevista per il 2026. Le case di produzione della pellicola, Atresmedia Cine e Mod Producciones, ne hanno dato notizia attraverso i social.