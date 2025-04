Napolitoday.it - Tragedia della strada, Raffaella Scudiero muore a 26 anni

Leggi su Napolitoday.it

, stamani, in via Gioacchino Toma ad Acerra. In un incidentele ha perso la vita una ragazza di 26.La notizia si è diffusa in serata. Al momento non è nota la dinamica del sinistro, ma non è la prima volta purtroppo che in zona si verificano incidenti.