Traffico Roma del 01-04-2025 ore 20 | 30

LuceverdeBuonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani decisamente migliorato ilsulle strade della capitale attenzione ora su Viale Tirreno riduzione di carreggiata per lavori in Piazza Capri e via monginevra inevitabili disagi nelle ore dipiù intenso alle 21 di questa sera alla tra L'Antico live nayt concerto possibili rallentamenti su Viale dell'Oceano Atlantico e strade adiacenti è possibile raggiungere l'Atlantico live anche con la metro B con fermata EUR Fermi e successivamente la linea bus 706 che ha una frequenza di 10 minuti sulla diramazionenord della A1 per lavori con orario 20 25 chiuso il tratto tra il video con l'Autostrada del Sole e Castelnuovo di Porto in direzione del raccordo anulare con orario 22/6 chiusura anche della diramazioneSud anche qui per lavori per chi proviene date lo svincolo di immissione sull'autosole Firenze ma Apri dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito