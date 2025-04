Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio persulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita dachiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri e via monginevra in direzione di Piazza Conca d'Oro inevitabili le difficoltà al transito in tutta la zona alle 20 di questa sera alla plantico live night in concerto possibili rallentamenti su Viale dell'Oceano Atlantico e strade adiacenti è possibile raggiungere l'Atlantico live anche con la con fermata EUR Fermi e successivamente la linea bus 706 che ha una frequenza di 10 minuti maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito