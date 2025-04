Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-04-2025 ore 18:30

LuceverdeBuonasera avrei trovati in studio Sonia cerquetani riaperta da poco al transito la via Appia Nuova precedentemente chiusa al transito altezza via Veturia per un incidente lunghe code per incidente invece sulla via Nomentana altezza via San Nazaro e invece ilintenso provocare rallentamenti e code lungo la carreggiata interna del raccordo anulare dalla lotta allo svincolo A24 e poi in carreggiata esterna dallaFiumicino alla via Anagnina code sulla Cristoforo Colombo dal raccordo anulare a via di Acilia alle 20 di questa sera alla plantico live night in concerto possibili rallentamenti su Viale dell'Oceano Atlantico e strade adiacenti è possibile raggiungere l'Atlantico live con la confermata euro Fermi e successivamente la linea bus 706 che ha una frequenza di 10 minuti ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito