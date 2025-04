Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-04-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità da ieri e scatta ulteriore fate il potenziamento della rete di superficie del Municipio XI con il prolungamento a Muratella della linea 719 l'attivazione nei festivi della linea 089 la modifica delle linee 774 e 786 a Montesacro proseguono i lavori urgenti in viale Tirreno iniziati ieri con la chiusura al transito all'altezza di Piazza Capri la strada è stata riaperta in direzione Conca d'Oro Quindi verso il centro resta chiusa in direzione viale Jonio sono deviate 7 linee al via da oggi lavori sui binari del tram in via Bresadola e via Federico Delpino a Centocelle chiusure alsulle due strade e deviazioni delle linee di bus lavori per la fermata ferroviaria Pigneto la nuova fase del cantiere richiede una modifica per la viabilità sulla Circonvallazione Casilina sul lato Ovest è chiusa la carreggiata da Prenestina Casilina con la possibilità del solo passaggio pedonale https://storage.