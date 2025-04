Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-04-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità viabilità intenso in direzione centro delle principali arterie a Montesacro proseguono i lavori urgenti in viale Tirreno iniziati ieri con la chiusura al transito all'altezza di Piazza Capri la strada è stata riaperta in direzione Conca d'Oro verso il centro resta chiusa in direzione viale Jonio in direzione esterna sono degli atei 7 linee di sentimenti alin tutto il quadrante al via da oggi lavori sui binari del tram in via Bresadola e via Federico Delpino Centocelle chiusura alsulle due strade con la deviazione linea di bus 519 lavori per la fermata ferroviaria Pigneto al via una nuova fase del cantiere che richiede una modifica per la viabilità sulla circonvallazione Casilina sul lato Ovest chiusa la carreggiata da Prenestina Casilina con la possibilità del solo passaggio pedonale sulla carreggiata del lato Est e circolazione dieta da solo il nodo parziale e Sara riposizionata la fermata bus Pigneto Metro C https://storage.