Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-04-2025 ore 08:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilin entrata asulla diramazionesud con code tra Torrenova e di raccordo anulare è trafficata anche la carreggiata interna del raccordo con quelle tra Casilina e da Appia segnalato anche un incidente all'altezza dello svincolo di via Casilina trafficata anche la carreggiata esterna con code tra Tor Bella Monaca all'uscita per la A24 intenso ilsul tratto Urbano dellaL'Aquila con code tra Tor Cervara all'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminiain coda tra il raccordo via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria code tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale est trafficata la via Pontina concludi tra Castel di Decima è l'Eur ricordiamo che resta chiuso per la rottura di condutture dell'acqua viale Tirreno tra Piazza Capri via monginevra in direzione di Piazza Conca d'Oro inevitabile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorcon ripercussioni e su Corso Sempione viale Jonio maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito