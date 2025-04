Romadailynews.it - Traffico Lazio del 01-04-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per incidente momentaneamente chiusa al transito la via Appia Nuova altezza via Veturia in direzione del raccordo anulare tutti i veicoli Sono deviati su via Veturia è sempre per incidente chiusa anche via dell'Acqua nei pressi di via Collatina a Centocelle per lavori sulla rete tranviaria attive da oggi è Fino al prossimo 11 maggio modifiche alla viabilità con divieti di transito e sosta in base all' avanzamento dei lavori su via Giacomo Bresadola via Federico Delpino è in via Filippo Parlatore deviazioni anche per le linee bus 519 n 5 e n 543 lavori notturni con chiusura dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina alla galleria Principe Amedeo Savoia Aosta largo di Porta Cavalleggeri e Piazza della Rovere in entrambi i sensi di marcia prestare quindi attenzione alla segnaletica https://storage.