Romadailynews.it - Traffico Lazio del 01-04-2025 ore 09:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per la rottura delle condutture dell'acqua ancora chiuso viale Tirreno tra Piazza Capri via monginevra Ma nella sola direzione di Piazza Conca d'Oro sempre per lavori in seguito alla rottura di una tubatura dell'acqua si viaggia ancora a senso unico alternato su via Nomentana tra via Emilio De Marchi e via Jacopo Sannazzaro a Centocelle da oggi al 11 maggio per interventi di manutenzione straordinaria dell'armamento della rete tranviaria che la viabilità interesseranno l'area di via Giacomo Bresadola via Federico Delpino e via Filippo Parlatore con divieti di sosta e transito in diversi tratti secondo l'avanzamento del cantiere per lavori di completamento della collegamento ciclabile Monte Ciocci San Pietro fino alle 18 di oggi sarà vietato il transito in via di Valle Aurelia tra via Anastasio II e la rotatoria di accesso al centro attenzione alla segnaletica inevitabili code nell'area circostante https://storage.