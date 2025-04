Tg24.sky.it - Traffico di droga, indagini della Polizia a Brescia: 45 arresti in tutta Italia

In un'indagine antipartita dae che si è sviluppata in diverse zone d', ladi Stato con il coordinamentoDda diha eseguito 45 misure cautelari, di cui 30 in carcere, 12 aglidomiciliari, 3 con obbligo di dimora nonché sette misure in attesa di preventivo interrogatorio degli indagati.