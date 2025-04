Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni turche: fiori d’arancio per Ozan e Zeli?

Matrimonio in vista nelle prossime puntate della soap turca(Aldatmak). A pronunciare il loro “sì” sarannoYenersoy e? Gülsoy. La coppia sarà però costretta a sposarsi in gran segreto. Curiosi di sapere perché? Scopriamolo insieme.Trame? costretta a fuggireLa storyline prenderà il via nel momento in cui? deciderà di aiutarea incastrare Oltan. La ragazza si schiererà con il figlio della giudice, e insieme cercheranno di ottenere le prove del commercio di gioielli all’estero nel quale è coinvolto il padre di Tolga. Tutto questo non piacerà affatto a Oltan, che darà ordine ai suoi uomini di rintracciare?. La giovane impaurita cercherà rifugio a casa di Güzide.? costretta a nascondersi nelle prossime puntateLa ragazza potrà contare sull’aiuto di, che però dovrà ospitarla all’insaputa della madre.