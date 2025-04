Inter-news.it - Trabzonspor-Inter Youth League 1-0, pagelle: horror Topalovic! Cocchi il migliore

L’Primavera perde 1-0 in casa delallo stadio ?enol Güne? Spor Kompleksi di Trabzon tutto esaurito. Serata da dimenticare per il giovaneche prima sbaglia un rigore, poi contribuisce al gol subito dai turchi. Ecco ledel match. Calligaris 6: Non può nulla in occasione del gol dei padroni di casa dopo il regalo della difesa in fase di costruzione, mai impensierito durante la partita.– DIFESADella Mora 5: Non spinge bene come il suo collega sulla fascia opposta. La sua prestazione è al di sotto le aspettative, soffre soprattutto la fisicità dei padroni di casa.Garonetti 5,5: Meno sicuro rispetto le ultime uscite, soffre la fisicità degli avversari ma in più di un occasione ne esce pulito.Alexiou 6: Roccioso in difesa, fa a “botte” con gli attaccanti avversari che provano in tutti i modi ad atterrarlo.