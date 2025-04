Inter-news.it - Trabzonspor-Inter Primavera 1-0: Terzi punisce e ci elimina!

1-0 nel quarto di finale di Youth League. Niente da fare per la squadra di Zanchetta, che perde nel finale.SCONFITTA CHE FA MALE – A Trebisonda va in scena il quarto di finale tra. I nerazzurri vanno a caccia della semifinale europea per continuare a dare manforte a questo doppio impegno tra Europa e Italia, proprio come la squadra di Simone Inzaghi. Nel primo tempo, la squadra di Zanchetta si divora un paio di gol palle gol importanti, la più clamorosa è al 38? sui piedi di Luka Topalovic, che si divora il secondo rigore consecutivo in Youth League, dopo quello contro il Bayern Monaco agli ottavi di finale. Nella ripresa, l’però è meno incisiva e performante rispetto ai primi quarantacinque minuti e ciò facilità ilche alza sia il livello che il ritmo.