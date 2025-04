Internews24.com - Trabzonspor Inter Primavera 0-0 LIVE: Risultato ancora bloccato. Zanchetta cambia davanti: fuori Spinaccé, dentro Lavelli

di Marco Blasi: segui con noi il racconto della sfida valida per i quarti di finale di Youth LeagueTutto pronto per, la sfida a gara secca valevole per i quarti di finale di Youth League. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACAIniziano i quarti di finale.3? – Subito grande pressing per entrambe le squadre7?- Prima conclusione dell’. Mosconi potente da, Colak devia in corner.13? – Punizione a favore della squadra di casa dopo un fallo di Garonetti. Sulla battuta i turchi trovano un attento Topalovic, bravo a spazzare il pallone e allontanare il pericolo.18?- Topalovic da. Colak blocca a terra33?- Buona occasione per l’: De Pieri accelera sulla destra e mette in mezzo, Spinaccè controlla, si gira su se stesso, ma non riesce a calciare.