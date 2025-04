Gqitalia.it - Tra i tatuaggi di Damiano David ce n'è uno che in pochi hanno visto, ce lo svela qui

Oltre ad affermarsi come uno dei più grandi musicisti internazionali,è diventato nel corso degli anni una vera e propria icona di stile. La sua estetica inconfondibile è da sempre legata anche ai suoi, tanto da aver rilasciato una vera e propria collezione ad essa dedicata realizzata con Diesel e Glenn Martens.Il più famoso è sicuramente quello dedicato al primo album dei Måneskin, Il ballo della vita, tatuato a grandi lettere sulla parte superiore del torace: «È forse quello che piace di più ai fans, in tanti se lo sono fatti, è un grossa responsabilità».Ma i primidi, quelli sui polsi, risalgono a poco prima di iniziare X Factor: «Avevo appena compiuto 18 anni e mia mamma non voleva». Ilo con la storia più divertente? «Il cuore attorno al capezzolo è very crooked, ma mi piace.