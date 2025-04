Tra i due litiganti il terzo gode, un detto sempre valido

Leggi su Ildenaro.it

Quanto è accaduto ieri a Parigi è paragonabile all’effetto prodotto da un coltello fatto girare in una ferita aperta. C’è da aggiungere che un episodio del genere, se si fosse verificato durante il “Maggio francese”, quello del 1968 o anche dopo, certo non sarebbe stato affrontato, come sta avvenendo ora, da quanti contestavano globalmente. Invece la vicenda è passata al vaglio in maniera per quanto severa, purcome prevedono le norme di comportamento nazionali e internazionali attuali.a quel tempo, non sarebbero state tirate fuori la ghigliottina e le barricate, né si sarebbe dato l’assalto ai palazzi nobiliari dai citoyens armati in maniera approssimata, così preparato per quella circostanza. Ma gli attentati, i sequestri di persone e altre meraviglie del genere furono i protagonisti indiscussi di quelle gesta.