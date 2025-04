Oasport.it - Tour de France 2025: annunciate le wild-card

Così come fatto dagli organizzatori del Giro d’Italia, anche quelli deldehanno comunicato ieri leper la Grande Boucle, sfruttando l’opportunità concessa dal cambio di regolamento dell’UCI per invitare una squadra in più: saranno in gara 23 squadre per un totale di 184 corridori.Dato che, a differenza di quanto accaduto per il Giro d’Italia, oltre alla Israel-Premier Tech, anche la Lotto ha deciso di utilizzare laautomatica, gli inviti da distribuire a discrezione degli organizzatori erano tre e non quattro, come accaduto per la Corsa Rosa.I tre inviti discrezionali, comunque uno in più rispetto alle scorse stagioni, sono andati a TotalEnergies (Francia), Uno-X Mobility (Norvegia), e Tudor Pro Cycling (Svizzera). Ildepartirà da Lille il prossimo 5 luglio e si concluderà il 27 sui Campi Elisi.