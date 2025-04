Totti Salda il suo debito e l’ufficio del procuratore di Roma chiedono di presentare il suo caso per la frode contabile

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-31 19:37:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Lunedì la Procura diha chiesto di archiviare le indagini per laFrancesco, leggenda e scapitano del, Dopo Il suouscirà da quasi un milione di euro con il tesoro italiano, generato non aver dichiarato parte del loro reddito pubblicitario per cinque anni.Secondo le indagini condotte negli ultimi mesi, la “Guard Di Finanza” (polizia italiana per le questioni fiscali),non ha dichiarato l’IVA di molte delle sue azioni pubblicitarie per un periodo di cinque anni Quando ha terminato la sua carriera come calciatore, che ha concluso nel 2017.Ildi, come ha rivelato i media italiani lunedì, non era troppo alto per il calciatore, ma Le multe e gli interessi successivi hanno aumentato la figura fino a raggiungere quasi un milione di euro.