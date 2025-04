Ilfoglio.it - Tosi: “Salvini? È irrilevante, e ha già un cordone sanitario attorno"

Venezia. Questione di stile, dice Flavio. “Ognuno c’ha il suo. Noi abbiamo il nostro: garbato e vincente. Ma seritiene di avere questo atteggiamento verso Tajani e Forza Italia, ne prendiamo atto”. A fare il bersaglio mobile anche no. “È naturale che la Lega rivendichi il suo ruolo e cerchi più spazio”, dichiara al Foglio il responsabile dei forzisti in Veneto. “Gli amici del Carroccio vanno capiti: versano in una dicotomia di pensiero complicata da conciliare. Sfascisti in Europa, obbedienti in Italia. Ne soffrono, dunque diventano aggressivi. Anche contro di noi”. È quasi un’analisi clinica: dottor, paziente Matteo. “Alla fine contano i fatti. La Lega, a Roma, vota tutto quel che il governo Meloni propone: pure la difesa unica europea. Mentre a Bruxelles non tocca palla.