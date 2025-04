Trevisotoday.it - Torneo di Burraco per il Piccolo Rifugio

Leggi su Trevisotoday.it

Domenica 13 aprile nuova edizione deldialdi Ponte della Priula, che dal 2008 è casa e famiglia per una decina di donne e uomini con disabilità e ha sede in via Pasubio 55 a Ponte della Priula, frazione di Susegana. Il ritrovo per ilè fissato per alle 14.