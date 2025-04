Tornano le Uova di Pasqua dell’Ail contro leucemie linfomi e mieloma

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 1 aprile 2025 – Dal 4 al 6 aprilelediAIL in oltre 150 piazze di Roma e provincia, grazie all’impegno di 500 volontari. L’importante iniziativa di solidarietà, giunta alla sua 32°edizione, è organizzata dalla sezione AIL Roma nell’ambito della campagna nazionale AIL – Associazione Italianasotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.Con una donazione minima di 15 euro si potrà ricevere un Uovo AIL, al latte o fondente, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue. In oltre 30 anni dalla nascita di questa importante manifestazione sono state distribuite in tutta Italia più di 16.7 milioni die raccolti 192.2 milioni di euro.