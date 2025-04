Lanazione.it - Torna l'"Ecomaratona Pratese". la data e le novità della settima edizione

Leggi su Lanazione.it

Prato, 1 aprile 2025 - Una rassegna nata nell'immediato pre-Covid e diventata ormai una “classica”, che tornerà per lavolta con qualche. E' stata infatti annunciata l'2025 dell'””, che si terrà il prossimo 12 ottobre e promette come al solito di portare centinaia di amanti del podismo a Prato e provincia (prospettando loro più percorsi). Un evento messo a punto come di consueto dalla Podistica, con partenza fissata dalle Cascine di Tavola alle 8:30. Il percorso certamente più impegnativo è la “classica” maratona, che si snoda lungo un tracciato “standard” di 42,195 km tra i Comuni di Prato e Poggio a Caiano. La gara si svolgerà stavolta su un circuito interamente pianeggiante: una strada bianca di 10,5 km, da percorrere quattro volte. Un'altraè rappresentata da un'inedita corsa da 31,5 km, equivalente a tre giri del percorso.