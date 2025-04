Veneziatoday.it - Torna la corsa notturna alla scoperta di Venezia: 5mila atleti attesi per la Night Trail

di, sotto le stelle. Sabato 5 aprile si corre la Cmp Venice, l’urbannotturno organizzato da Venicemarathon, giunto all'edizione numero 9. Cinquemila pettorine sono andate sold out in poco tempo, per altrettanti(il 20% stranieri) che correranno lungo calli.