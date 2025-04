Ilrestodelcarlino.it - Torna in vendita la Bertazzoni. Base d’asta sei milioni di euro

La coloniaè in. Le intenzioni dell’amministrazione Angelini erano ormai note, ma ora il percorso ha preso forma. Il bando per laall’asta dell’immobile sarà pubblicato prima dell’estate. E’ possibile che l’avviso pubblico arrivi nei primi giorni di maggio. Prima di giungere a questo punto in municipio hanno dovuto attendere la nuova perizia dell’immobile, una struttura che si trova su un lotto di 8mila metri quadrati e può contare su 5mila metri quadrati di superficie. Il prezzo che il Comune metterà comesarà attorno ai 6di. Come sempre accade è possibile che al primo tentativo non si presenti nessun compratore. In quel caso si terrà una seconda asta ed eventualmente si andrà a trattativa diretta. In passato, con l’amministrazione Tosi, non si arrivò a chiudere una trattativa, ma anche il prezzo era maggiore.