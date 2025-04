Ilfattoquotidiano.it - Torino, punta una pistola alla testa del medico del 118 e minaccia: “Se non salvi mia madre ti ammazzo”

Unatadele la: “Se nonmiati“. È questa la scena che sarebbe avvenuta il 20 marzo scorso in un appartamento di una casa popolare adove gli operatori sanitari erano intervenuti per soccorrere un’anziana donna di 83 anni, sofferente di cuore. A raccontarla è stata un infermiere di un equipaggio del 118 che, tornato sull’ambulanza, ha descritto la scena al: “Dottore mentre lei era di spalle, aveva unanuca“. La polizia, intervenuta sul posto, però, non ha trovato traccia dell’arma.A denunciare il fatto è stato il Nursind, sindacato degli infermieri. Quel giorno da un alloggio al quarto piano di uno stabile di corso Grosseto era arrivata una chiamata di soccorso: i sanitari accorrono e trovano l’anziana riversa sul divano.