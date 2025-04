Quotidiano.net - Torino, punta la pistola alla testa del medico: “Salva mia madre o ti ammazzo”

, 1 aprile 2025 –ladel: “Se non salvi miati”. È l’incredibile vicenda accaduta a un sanitario del 118 di, che si è visto minacciare con un’arma durante un servizio in ambulanza. L’equipaggio era intervenuto per occorrere una donna di 83 anni, sofferente al cuore. Ilha cercato rianimarla, nonostante quella canna dia pochi centimetri dnuca. A denunciare l'episodio è stato il sindacato degli infermieri, Nursind. “Un equipaggio del sistema di emergenza territoriale, impegnato nel tentativo di rianimare una donna – dicono i sindacalisti – è stato minacciato con armi da fuoco dai famigliari, l'intervento dei carabinieri, giunti con quattro pattuglie ha consentito di evitare il peggio”. Le minacce dell’uomo I sanitari sono arrivati sul posto dopo una chiamatacentrale operativa del 118.